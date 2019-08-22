محافظ الجيزة: 60 مهندسا للبت في طلبات تصالح مخالفات البناء

راشد: تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية تضم 60 مهندسا استشاريا ومدنيا ومعماريا، للبت في طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ،وتقنين أوضاعها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر التي حددها القانون والتي بدأت يوم 8 يوليو الماضي وتنتهي 8 يناير المقبل.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بالجيزة، مشيرا إلى أن المحافظة تتلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات وذلك للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تم إقراره يعد فرصة لأصحاب مخالفات البناء لاقتناصها، وسرعة التقدم للتصالح في المخالفات قبل بدء حملات الإزالة الموسعة لتلك المخالفات، والتي ستطال كافة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها من المواطنين.

واجتمع المحافظ مع علاء بدران، السكرتير العام، ومحمود فوزي، السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمناقشة أجراءات التيسير في استقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين أوضاعهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة عليهم خلال تقديم طلبات التصالح.

وأعلنت المحافظة رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، بدفع 500 جنيه لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا، و1000 جنيه لمساحة أكثر من 250 إلى 500 مترا، و2000 جنيه من 500 إلى 1000 متر، و3 آلاف جنيه لأكثر من 1000 إلى 2000 متر، و4 آلاف جنيه لأكثر من 2000 إلى 4000 متر، ودفع رسوم 5 آلاف جنيه للمساحة الأكثر من 4000 متر.