دار الشروق تطرح «جسر الديجيتال» للكاتب ميشيل حنا

صدر حديثاً عن دار الشروق رواية «جسر الديجيتال» رواية لليافعين من العصر الرقمي، للكاتب والقاص والروائي ميشيل حنا.

ميشيل حنا؛ كاتب مصري. يكتب المقال والقصة القصيرة والقصة المصوَّرة والسيناريو. له أكثر من خمسة عشر كتابًا في مجالات مختلفة. حصل على العديد من الجوائز في مجالي القصة القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.

تدور الأحداث في أجواء يمتزج فيها الخيال العلمي بالتفاصيل التقنية لعوالم الكمبيوتر والإنترنت.

وتحكي الرواية قصة هيثم فتى في الثالثة عشرة من عمرہ الذي يتعرض لمجموعة كبيرة من الأحداث الغريبة، ما بين ديدان تهاجم غرفته ليلًا، وصديق يختفي داخل جهاز الكمبيوتر، ووجه مرعب يطاردہ في كلِّ مكان، ويكون عليه أنْ يعتمدَ على نفسه لحلِّ هذہ المعضلات العجيبة.