الأردن يسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 29 حالة محليّة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أوضح «جابر» أن الحالات المحليّة توزعت ما بين 28 حالة في محافظة العاصمة عمّان، وحالة من محافظة المفرق، لمواطن يعمل في مركز حدود جابر، ويخضع للحجر المنزلي.

وأشار إلى تسجيل ست حالات شفاء هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة، متابعًا أنه تمّ إجراء 8934 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 737273 فحصاً.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.