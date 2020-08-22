الغضبان: دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى في بورسعيد على البحر

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه جارى البدء فى تطوير منطقى باب واحد الجمركي بميناء بورسعيد وإنشاء ساحة مصر، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة، التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى للأبناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع الذي عقده، اليوم، بحضور عدد من الشباب والقيادات التتفيذية، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ بورسعيد أنه يتم حاليا دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة، مرحلة أولى ٢ كم٢، بداية من مطار بورسعيد، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى، حيث يحتوى على برجولات وأماكن جلوس متعددة، بما يضاهى شارع ٧/٣، ليكون إضافة ترفيهية وسياحية جديدة لخدمة أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.