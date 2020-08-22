انتحار سباك شنقا في ظروف غامضة بطهطا

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انتحر سباك بالعقد الثالث من العمر، شنقا بواسطة حبل يتدلى من السقف، بمنزله بساحل طهطا دائرة قسم في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغا من أهالي منطقة الساحل دائرة القسم، بانتحار سباك بمنزله فى ظروف غامضة.

وتبين من التحريات الأولية قيام "موسى ت." 35 سنة بالانتحار شنقا بواسطة حبل يتدلى من سقف مروحة بمنزله بمنطقة الساحل.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.