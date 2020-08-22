 بادجي يقود الهجوم في تشكيل الأهلي المتوقع للقمة - بوابة الشروق
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بادجي يقود الهجوم في تشكيل الأهلي المتوقع للقمة

محمد الهادي
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 11:26 ص

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

وقد يدفع المدرب السويسري بالسنغالس أليو بادجي منذ البداية في مركز المهاجم الصريح.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي.

خط الهجوم: آليو بادجي.


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