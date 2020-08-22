عودة ظهور حالات إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا تقلص توقعاتها بشأن السياحة

أدت عودة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى تقليص التوقعات في قطاع السياحة في كرواتيا، حيث بدأ السياح الأجانب يحزمون أمتعتهم ويلغون الحجوزات، طبقا لما ذكرته قناة "إتش آر تي" التلفزيونية الكرواتية اليوم السبت.

وقال فيليب كولوسيتش، من نادي "ادرياتيك انترناشونال" الكرواتي: "لسوء الحظ، نرى ضيوفا يغادرون، معظمهم من ألمانيا والنمسا وسلوفينيا ودول أخرى أدرجتنا على القائمة الحمراء".

وأضافت القناة التلفزيونية، أنه يتم إلغاء الحجوزات، فيما ظهرت طوابير السياح الألمان أمام المستشفيات للخضوع لاختبارات فيروس كورونا.

وتابع كولوسيتش: "السياح يغادرون للعديد من الأسباب- الأسرة والسياسة والوظائف. في نهاية الأمر، هم يريدون العودة إلى وطنهم والبقاء في آمان".

وكانت النمسا وإيطاليا وسلوفينيا، قد أدرجت كل المناطق في كرواتيا على القائمة الحمراء، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كرواتيا على مدى الأيام العشرة الماضية، فيما صنفت ألمانيا منطقتين ساحليتين بها بوصفهما غير آمنتين. ويشكل السياح من الدول الأربع معظم السياح الأجانب.

وتشكل السياحة الصناعة الأكثر أهمية في كرواتيا، وتساهم بنسبة أكثر من 20 بالمئة من النشاط الاقتصادي. وفتحت البلاد أبوابها أمام السياح في الأول من يوليو الماضي وسجلت أرقاما قوية بشكل مفاجئ بالنسبة لعدد الزوار، حتى عودة ظهور حالات جديدة مؤخرا.