تستعد وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة المقبلة لفتح عدد من المتاحف الأثرية، بعد وضع اللمسات النهائية لها استعدادا لاستقبال الزوارفى القاهرة وعدد من المحافظات، لتكمل بها ما بدأته خلال الأيام الماضية بافتتاح قصر البارون فى مصر الجديدة أمام الزوار بعد عملية ترميم شاملة.

وتتضمن خريطة افتتاحات وزارة السياحة والآثار، عدد 6 متاحف هي « المتحف القومي الحضارة، متحف المركبات الملكية، متحف كفر الشيخ، متحف العاصمة الإدارية، افتتاح جزئى لمتحف شرم الشيخ، متحف المطار».

وفي ضوء ذلك تعرض« الشروق» أبرز المعلومات عن متحفي «المطار» و«كفر الشيخ» والذي سيتم افتتاحهم خلال الفترة المقبلة.

ويهدف متحف «المطار» للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية، كما يضم المتحف حوالى 100 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، والمتحف يوجد بصالة 3 وتم نقله إلى مكان أخر أكبر مساحة بنفس الصالة بما يلائم عرضا متحفيا شيقا ليصبح عنصرا جاذبا.

وتعكس القطع الأثرية المعروضة بالصالتين الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ العصور المصرية القديمة والاسلامية والقبطية، وتم استقبال مجموعة من القطع الأثرية تضمنت ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه قادمة من مخازن المتحف المصرى بالتحرير وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي وذلك تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

ويحتوي المتحف على جزء من الحضارة الفرعونية، وجزء يونانى، وجزء من التراث المسيحى والإسلامى وجزء من العصر الحديث.

ولتعريف الجمهور توجد علامات إرشادية داخل المطار للتعرف على مكان صالة 3 المتواجد داخلها المتحف، إلى جانب وجود مرشد سياحى داخل المتحف لأرشاد السياح مجانًا.

أما فيما يخص متحف كفر الشيخ، فيعد من المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة ٦٦٧٠ م٢ وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفرالشيخ.

ويقع المتحف على مساحة 6 آلاف و700 متر، ويضم أقساماً للعرض المتحفى، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " القاعة الكبرى والصغرى، وقاعة العرض المكشوف" حسب العصور التاريخية المختلفة، حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، بالإضافة إلى العرض النوعي ويشمل العرض التاريخي كفر الشيخ منذ أقدم العصور، وقصة الصراع بين حورس وست، وتأسيس مدينة بوتو كأقدم عاصمة موحدة لمصر العليا والسفلى وتخصيصها للحج الديني.

ويدور سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفرالشيخ على عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ ويبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي.

وتم نقل 770 قطعة أثرية من مختلف متاحف الجمهورية إلى متحف كفرالشيخ، من بينها"منطقة المعبد، و المتحف المصري، ومتحفي الإسماعيلية، والفن الإسلامي" ومتحف السويس ، بالإضافة إلي 7 قطع أثرية من منطقة تل الفراعين.