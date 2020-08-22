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سوريا تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:12 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2143 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 490.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.


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