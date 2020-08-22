وزير التعليم العالي: بدء اجتماعات مجالس الكليات لوضع خطة «التعليم الهجين»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تم الاتفاق على تلقي العملية التعليمية بالجامعات بنظام الهجين، والذي يعتمد على الحضور للكليات في بعض الأيام والتعليم عن بعد في أيام أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن مجالس الأقسام والكليات بدأت تجتمع لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بالتعليم الهجين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول الدراسية خلال ثلاثة أسابيع.

وعن تسجيل الرغبات الخاصة الخاصة بالتنسيق، نصح الطالب المتقدم بكتابة جميع فروع الكلية التي يرغب بالالتحاق بها في كل الجامعات، ثم كتابة الرغبة الثانية، مشيرًا إلى أنه يمكن تغيير الرغبات خلال الأيام المخصصة لكل مرحلة فقط.

وشدد وزير التعليم العالي، على عدم إعطاء الطالب الرقم السري الخاص بالتنسيق لأي شخص آخر.

ويبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدًا السبت، في تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للمرحلة الأولى، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الجامعات.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.