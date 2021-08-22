رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأكد رئيس الوزراء قبيل مغادرته، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة.

وقال إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر 2021، وتم تهيئة جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.