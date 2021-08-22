وصلت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية إلى مطار الدوحة فى الثانية عشر مساء بعد رحلة استمرت ٤ ساعات استعدادا لاستقلال الطائرة الأخرى إلى مطار ناريتا بطوكيو فى رحلة تصل مدتها لأكثر من ١٠ ساعات وذلك من أجل المشاركة فى الدورة البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وأكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والمسئول الاعلامى للبعثة ، على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.. وكان للقاء البعثة بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثر كبير فى نفوس اللاعبين ، حيث شعر اللاعبين بالسعادة والاهتمام الكبير من قبل الدولة ، فى ظل إصرار دكتور اشرف صبحى الشديد على وداعهم فى مطار القاهرة وحرصه على التقاط الصور معهم فى لافته جميله، مما اشعل حماس جميع اللاعبين.

وطالب وزير الرياضة جميع اللاعبين بضرورة التركيز وتحقيق العديد من الميداليات خلال الدورة ، خاصة أن الدولة المصرية تنتظر تحقيقهم لانجاز كبير خلال مشاركتهم، وان الجماهير المصرية اعتادت منهم على تحطيم الصعاب وتحقيق الميداليات.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتسكين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل القرية من خلال مقدمة البعثة التى ضمت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة البعثة وابراهيم امين مدير البعثة ودكتور احمد ادم نائب مدير البعثة ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.