تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 206 وفيات و18 ألفا و622 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيانات وزارة الصحة، أنه تم إجراء 265 ألفا و196 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.



كما شهدت تركيا شفاء 13 ألفا و263 من الإصابة بالفيروس.



وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة التلقيح بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 01ر74%، والجرعة الثانية 55ر56%.



وتم إجراء 317 ألفا و175 عمليات تطعيم في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الجرعات إلى 88 مليونا و760 ألفا و525.