نائبة الرئيس الأمريكي تصل سنغافورة في أول رحلة لها إلى جنوب شرق آسيا

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى سنغافورة اليوم الأحد، في أول رحلة تقوم بها إلى جنوب شرق آسيا تحت إدارة الرئيس جو بايدن، حيث يسيطر على الرحلة كيفية التعامل مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، أنه من المقرر أن تلتقي هاريس مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، غدا الإثنين، وأن تعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا.

كما ستشارك في مائدة مستديرة تركز على مرونة سلاسل التوريد.

من جانبه، قال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، إنه من المتوقع أن تناقش نائبة الرئيس الامريكي مجالات التعاون، التي تتضمن التعامل مع أزمة الوباء، والاقتصاد الرقمي، خلال الزيارة.

ومن المتوقع أيضا أن يتم إجراء مناقشات حول قضايا الاقتصاد الأخضر والأمن السيبراني.

وتعتزم هاريس زيارة فيتنام أيضا، في إطار جولة أسيوية تهدف إلى إقامة علاقات تجارية مع دول تعد رئيسية في مجال سلاسل توريد أشباه الموصلات، لتشدد على دور الولايات المتحدة كرائدة على الساحة العالمية.

وأشارت نائبة الرئيس أمس الاول الجمعة بالتوقيت المحلي، إلى المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وكيف تعتمد أمريكا على سلاسل الإمدادات منها.

وتأتي رحلة هاريس في خضم أزمة عالمية تتعلق بنقص إمدادات أشباه الموصلات، وهو ما أدى إلى تعطيل عمليات الإنتاج في صناعة السيارات والإلكترونيات في أمريكا.

وانخرطت إدارة الرئيس جو بايدن على مدار شهور في محاولات مع قطاع الصناعة والنواب بشأن سبل الحد من الأزمة، دون تحسن يذكر حتى الآن.