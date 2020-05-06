رئيس قناة السويس يعلن زيادة الإيرادات وعدد السفن المارة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت معدلات زيادة ملحوظة من الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنها حققت زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن زيادة المعدلات ترجع إلى السياسات التسويقية التي اتخذتها القناة باكرًا، بعد ظهور جائحة كورونا شهر ديسمبر لعام 2019 في الصين، وإدراك تأثيرها على السفن وحاملات الحاويات.

وذكر أن الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وقدمت حزمًا من التخفيضات المرنة التي تتراوح ما بين 17% إلى 75%، موضحًا أن القناة شهدت مرور 2519 سفينة جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار رئيس قناة السويس، إلى أن سياسات الهيئة أدت إلى تحقيق القناة أعلى إيراد في تاريخها خلال العام المالي 2020 – 2021، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتطوير استراتيجياتها ومواكبة التغيرات التي تشهدها صناعة السفن والسياسات المالية.

وعن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفت إلى أن الرئيس السيسي مهتم بالتطوير في المجرى الملاحي للقناة، مشددًا على أن القناة لن تقف مكتوفة الأيدي بالرغم من تحقيقها لإيرادات عالية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مشروع الازدواج والتوسعة في المسافة من الكيلو 122 إلى الكليو 162 ترقيم القناة، قائلًا إن المشروع يعمل على تسهيل عملية الملاحة داخل الممر الضيق في الجزء الجنوبي من القناة ويقلل تأثير التيار على الدفة.

وتابع أن الهيئة تتكامل مع الهيئة الاقتصادية؛ لأنها تتأثر بنفس التأثيرات، كما تعمل على تنفيذ المشروعات المشتركة معها كالتكريك في شرق بورسعيد ومشروعات التموين بالوقود للسفن.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة».