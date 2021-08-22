البحرين تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما بلقاح سينوفارم ضد كورونا

شهدت مراكز التطعيم بالبحرين، صباح اليوم الأحد، إقبالاً من قبل الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاماً ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة على تطعيم (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما شهدت أيضا إقبالاً كبيراً من قبل الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً لأخذ أحد التطعيمين «سينوفارم» أو «فايزر -بيونتك» المتاحين لهذه الفئة العمرية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، كانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة الفرصة أمام هذه الفئات العمرية المذكورة لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا (سينوفارم) وذلك لتأمين الحماية والوقاية اللازمة لهم من خلال أخذ التطعيم.

وبادر عدد كبير من أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم وتطعيمهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة ولكافة القائمين على الحملة الوطنية للتطعيم لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التطعيمات المطلوبة لأطفالهم، انطلاقاً من مدى الحرص والاهتمام بصحتهم وسلامتهم، وحماية كافة أفراد المجتمع البحريني وتعزيز سبل الوقاية الممكنة من الإصابة بمضاعفات الفيروس والحد من فرص انتشاره وسرعة انتقاله بين أفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد؛ حثت وزارة الصحة كافة أولياء الأمور الراغبين في تطعيم أطفالهم من الفئة العمرية المذكورتين إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم لأخذ التطعيمات عبر تطبيق «مجتمع واعي» أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh، لما يشكله الإقبال على التطعيم من حماية للفرد ولأسرته وللمجتمع بشكل عام، وذلك في ضوء النتائج الأخيرة التي تحققت، والإسراع بالوصول للهدف المنشود في المناعة المجتمعية بما يساهم في نجاح الخطط والجهود المبذولة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وحفظ صحة وسلامة الجميع.