الحكومة الأسترالية تستعد لجرد مقتنيات العملة المشفرة قبل خطط تنظيم القطاع

أكدت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها ستجري جردًا افتراضيًا لمقتنيات العملة المشفرة في البلاد، في أول إشارة من حكومة يسار الوسط الجديدة بأنها تخطط لتنظيم القطاع الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، إنَّ وزارته "سترسم خرائط رمزية"، أو ستقوم بفهرسة أنواع واستخدامات العملة الرقمية المملوكة داخل الدولة، كخطوة أولى لتحديد أصول العملة المشفرة التي يجب تنظيمها، وكيف تنظيمها.

وأضاف الوزير، في بيان، أن أستراليا ستكون أول دولة في العالم تجري مثل هذه الممارسة.

وقال تشالمرز: "مع انتشار الأصول المشفرة على نطاق واسع، إلى الحد الذي يمكن فيه رؤية إعلانات العملات المشفرة في جميع الأحداث الرياضية الكبرى، نحتاج إلى التأكد من أن العملاء الذين يتعاملون مع العملات المشفرة على دراية كافية بها، ويحصلون على الحماية اللازمة".

يذكر أن أستراليا تصارع منذ سنوات مع مسألة كيفية تنظيم العملة المشفرة -التي تنظمها شبكات كمبيوتر لامركزية، بدلاً من البنوك المركزية. وازدادت الدعوات لتدخل الحكومة منذ زيادة شعبية القطاع في 2020.