عودة رئيس الوزراء الياباني لممارسة مهامه عبر الإنترنت بعد إعلان إصابته بكورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا أمس الأحد، يمارس مهامه عبر الإنترنت.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماتسونو هيروكازو، قوله للصحفيين اليوم الإثنين، إن كيشيدا أصيب بحمى خفيفة وسعال أمس، ولكن درجة حرارة جسمه عادت إلى معدلها الطبيعي، كما هدأ السعال صباح اليوم الإثنين.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أجرت استعدادات حتى يتمكن كيشيدا من القيام بعمله عن بعد في مقر إقامته الرسمي في حال أصيب بالفيروس.

وأضاف ماتسونو أن الحكومة ستتعامل مع إصابة كيشيدا بشكل مناسب حتى لا تؤثر على الشؤون السياسية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الياباني أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني منذ ليلة السبت من أعراض طفيفة مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة وسعال.

ومازالت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تقترب من مستويات مرتفعة قياسية، حيث بلغت 24 ألفا و780 حالة في طوكيو وحدها أمس الأحد، مما يجبر السياسيين ومسؤولي الرعاية الصحية على إعادة النظر في طبيعة الخطوات اللازمة من أجل احتواء تفشي الفيروس.