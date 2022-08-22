وزير التموين: الزيادة الاستثنائية على بطاقات الدعم محددة بسلع معينة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين محددة بسلع معينة تكون مدونة على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، حيث سيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وأضاف المصيلحي، أنه سيتم صرف 2 كليو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.