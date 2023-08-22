جامعة سوهاج تستضيف معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد

أعلن الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، استضافة الجامعة لفعاليات معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد غدا، بالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار: "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل"، والذي تستمر فعالياته حتى صباح السبت الموافق 27 من نفس الشهر.

وقال "النعماني"، إن فعاليات المعسكر تقام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتثقيف الشباب تماشيا مع مقومات الجمهورية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بإكساب المهارات القيادية العامة للطلاب من مختلف الجامعات؛ لبناء قاعدة من الكفاءات التي تتمتع بالولاء والانتماء، وتتحمل المسئولية المنوطة بها لتنمية المجتمع، عن طريق إكسابهم جميع النواحي العلمية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا المعسكر سيقام تحت إشراف وحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل المعهد، وسيشارك في المعسكر 250 طالبا وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، لجامعات إقليم جنوب الصعيد سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان، وسيتضمن عددا من المحاضرات التثقيفية وأنشطة متنوعة رياضية وفنية واجتماعية وثقافية، وسيحاضر بها نخبة من رجال الدين والاستراتيجيين.