حماية الطفل بالأقصر تناقش البلاغات الواردة بالقرنة

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز القرنة في الأقصر، اجتماعا ناقش البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل خاصة ما ورد منها تحت بند الخطر المحدق.

وقالت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة متابعة البلاغات بشكل دوري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حسب طبيعة كل بلاغ، واعتمدت خطة الإنجاز الشهرية للوحدة الفرعية لحماية الطفل بالقرنة.

وعقدت مديرة الوحدة الفرعية بالقرنة، ندوة تثقيفية بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية للتعريف بالخط الساخن لنجدة الطفل 16000، وجرت مناقشة بعض الظواهر التي تمثل خطورة على الأطفال منها ختان الإناث والزواج المبكر.

وخلال الندوة، جرى التأكيد على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه الظواهر التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.