أدان الإعلامي مصطفى بكري، الحملة التي يتعرض لها الفنان محمد فؤاد على خلفية اتهامه بالتعدي على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، واصفًا إياها بـ «المؤلمة»، متسائلا: «هي السوشيال ميديا عايزة إيه بالظبط؟».

واستعرض خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، فيديو يظهر عدم اهتمام الطبيب بالفنان محمد فؤاد، معلقا: «لاحظوا من المعتدي لمجرد أنه قال له أخويا»، مطالبا بوضع الفيديو أمام جهات التحقيق.

وكشف عن منشورات سابقة للطبيب على صفحته الشخصية تعبر عن سخطه على الأوضاع الأطباء في مصر، والتحريض على عدم العمل أو الدراسة فيها، على حد قوله، مطالبًا نقيب الأطباء بالتحقيق في الأمر.

وقال: «وإحنا بنقلب في صفحة الدكتور مصطفى أيمن، وجدنا منشورات قديمة فيها نقمة على البلد وحال البلد، وكان كاتب لفظ غريب جدًا عن مصر قال (سيبها وهاجر وسيبها تخرب على اللي فيها)، وبينصح الأطباء محدش يشتغل فيها ولا يدخل كلية الطب، ويقول للناس متدخلوش كليه الطب وسيبوها تخرب»، على حد قوله.

وطالب بكري، الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء بالتحقيق في هذه المنشورات، قائلا: «أطالب نقيب الأطباء بإحالته لجهة التحقيق، وأقول لنقيب الأطباء كيف تقبل طبيبا يسخف من مهنة الطب، ويقول للأطباء سيبوا البلد تخرب وأمشوا، لما يطلع طبيب يتطاول ويحرض على مهنة الطب وبيقول للناس سيبوها تخرب كيف ائتمن هذا الطبيب! يبقى أنت راجل ساخط بقى».

وطالب الفنان محمد فؤاد بأخذ حقه القانوني، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الفيديو والمنشورات كأدلة للجهات المعنية، معقبا:«خذ حقك القانوني وخذ الفيديو والبوست معاك، وكل من أهانك وتطاول عليك أطلع على مباحث الإنترنت، أنا بعمل كدا على فكرة متسبش حد».