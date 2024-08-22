الأونروا: أطفال غزة يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، إن "الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل قطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه".

وأضاف لازاريني، خلال لقاء مع شبكة "سي.إن إن " الأمريكية، أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة أسوأ من أي شيء يمكن أن يراه الإنسان"، لافتاً إلى أن "الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، ومثل شلل الأطفال".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.