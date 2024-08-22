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تنظيم أنشطة أدبية وتوعوية متنوعة في ثقافة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:29 م

قدم فرع ثقافة المنيا، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنشطة وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة المنيا، ملتقى أدبي عن شعر العامية، نظمه نادي الأدب برئاسة الشاعر مختار عبد الفتاح، وتحدث به عن دور الشعراء في تطور القصيدة العامية ومراحل تطورها، موضحا أن هناك بعض التغيرات التي حدثت في بنية ومفردات اللغة العامية نتيجة للتغير الذي حدث للمجتمع.

وأعقب ذلك أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد حكم، والشاعر عبد الناصر الكومي، وشارك فيها نخبة من الأدباء، بجانب الاستماع إلى مجموعة من المواهب الأدبية الشابة.


وأقيم ضمن أنشطة الفرع، برئاسة رحاب توفيق، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، لقاء بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، ونظمه قصر ثقافة أبو قرقاص بمدرسة أديب وهبة الإعدادية بنات بالتعاون مع الوحدة المحلية والإدارة التعليمية.

وقدمت ألفت فتحي عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، خلال اللقاء، نبذة تعريفية عن مظاهر العنف الأسري والعنف ضد المرأة، موضحة أنواعه وأسبابه.

ونوهت بدور الدولة في مناهضة العنف الأسري، مؤكدة دور الثقافة في نشر الوعي والوصول إلى القرى الأكثر احتياجا بالبرامج المتنوعة.

وفي شأن متصل أقيمت ورشة فنية عن العنف الأسري نفذتها أسماء محمد، بجانب ورشة أشغال فنية لتشكيلات من خيط الشرائط قدمتها منال عبد الله.

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