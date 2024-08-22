إقبال كبير على قافلة قصور الثقافة بقرى حياة كريمة في البحيرة

في إطار برامج وزارة الثقافة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أطلقت هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قافلة ثقافية جديدة بقرية "فيشا" التابعة لمركز ومدينة المحمودية في محافظة البحيرة.

بدأت الفعاليات بمدرسة ديروط الابتدائية، حيث تم تنفيذ مجموعة من الورش الفنية التي شارك فيها طلبة المدرسة. شملت الورش أنشطة متنوعة مثل رسم على الوجه، تلوين، استخدام خامات الفوم جليتر لصناعة أقنعة وتيجان للأطفال، أوريجامي، خرز، كروشيه، تعليم مبادئ التريكو، وورشة "اصنع عروستك".

كما عقدت محاضرة حول دور الثقافة في تربية الأجيال وبناء الأوطان، ألقاها الشيخ محمد هنة وعبد الوهاب خلاف، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة المحمودية، تلتها ورشة لاكتشاف المواهب.

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تأتي هذه القافلة ضمن جهود إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.