«المصرية للاتصالات»: لا يوجد أي خطة لأي طرح إضافي على المدى القصير

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة المصرية، اليوم، إنه تم التباحث مع المساهم الرئيسي في طرح حصة إضافية في البورصة، وأن الأمر قيد الدراسة، ولا توجد أي خطة لأي طرح إضافي على المدى القصير.

وكان وزير الاتصالات المصري، صرح لرويترز، بإن طرح حصة إضافية من الشركة -وهي أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط- "قيد الدراسة".

وكان الوزير عمرو طلعت يجيب على استفسار من رويترز بعد أن نقلت صحيفة محلية على لسانه أن طرح حصة من الشركة ببورصة مصر "قيد الدراسة ولا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ".

وطرحت الشركة 20% من أسهمها لأول مرة في البورصة في عام 2005، وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت عام 2012 أنها ستقوم بدراسة طرح شريحة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام في البورصة خلال عامين، إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أجلت البت فى قرار هذا الطرح.

وأوصى تقرير من هيئة مفوضى الدولة ببطلان هذا الطرح عام 2014، وفي عام 2017 عاود خبر عزم الشركة طرح 10% إضافية للتردد من جديد.

وتملك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة، ووفقا لرويترز، كان مسؤولان تنفيذيان بالشركة قالا يوم الاثنين الماضي إن المصرية للاتصالات نجحت في اقتناص 3% من سوق المحمول في عامها الأول و5% في العام الثاني من بدء تقديم الخدمة.

وقد انخفض سعر سهم الشركة أمس بنسبة 4.23% ووصل إلى 11.9 جنيه. وقالت المصرية للاتصالات في بيانها للبورصة، إن الشركة تعمل على عدة محاور تشغيلية من شأنها أن تعكس القيمة العادلة للسهم.