رئيس وزراء باكستان يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 من أجل تسليط الضوء على قضية كشمير.

وقالت مبعوثة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودي - فى بيان نقلته صحيفة "ذا دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إن رسالة خان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون واضحة، لافتة إلى أنه يجب إنهاء "احتلال" إقليم كشمير المُتنازع عليه مع الهند وإيجاد حل سلمي للنزاع هناك.

وأوضحت أن رئيس الوزراء سوف يسلط الضوء على محنة الشعب الكشميري خلال الاجتماع، مضيفة أنه قد يلتقي قادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الزيارة.

كان رئيس الوزراء الباكستاني انضم، الثلاثاء الماضي، إلى كوكبة من قادة العالم خلال المناقشات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا السلام والأمن.