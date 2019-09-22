إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفرالشيخ

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ، اليوم الأحد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى لعلاجهما من الجروح التي أصابتهما.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مرفق إسعاف كفر الشيخ ، يفيد بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى و موتوسيكل ، على الطريق الدولى الساحلى بكفرالشيخ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين بجروح، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهما، وإسعافهما من الجروح التي أصابتهما، وتم تحرير محضر بالحادثة.