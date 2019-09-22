وزير المالية السوداني يؤكد استراتيجية العلاقات مع السعودية

أكد الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني استراتيجية العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وأنها علاقة مصير مشترك، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للبلاد في الفترات الحرجة كبير.

وعبر وزير المالية السوداني، خلال لقائه اليوم الأحد علي بن حسن جعفر السفير السعودي بالخرطوم، عن تطلع السودان إلى دفع التعاون والعلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب، لافتا إلى عقد اجتماع لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، ومعرفة خطة الحكومة السودانية للاستثمار.

وأبدى رغبة السودان الحقيقية في زيادة التعاون وتفعيله تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ومنحها الأولوية الخاصة، لافتا إلى طرح مشروعات للقطاع الخاص السعودي.

وناقش وزير المالية مع السفير السعودي الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالموسم الزراعي، والتي التزمت بها السعودية والإمارات، وقال إن السودان سيعمل على تحقيق قفزة نوعية في عام 2020 في مجال التنمية.

وأشار إلى أن هناك ميزانية كبيرة للتنمية، مؤكدا اتجاه الدولة إلى إنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية من أجل تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجلود لضخ النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار علي بن حسن جعفر السفير السعودي بالخرطوم إلى المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها السعودية والإمارات، وقال: "لابد من التعرف على الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها الحكومة السودانية".

ودعا السفير السعودي وزير المالية السوداني إلى حلحلة المشاكل وتذليل العقبات، التي تواجه تلك الاستثمارات، مؤكدا رغبة القطاع الخاص السعودي إلى الدخول في المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار بالسودان.

ونوه السفير السعودي إلى التبادل السلعي بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية استفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج.

وأكد رغبة المملكة في تعامل البنوك السعودية مع البنوك السودانية بعد رفع العقوبات، لافتا إلى أن السعودية تستهدف قيام شراكة استراتيجية مع السودان.