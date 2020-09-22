الجزائر: 10 وفيات و191 إصابة جديدة بكورونا

رصدت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الثلاثاء، 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 6 حالات عن يوم أمس الاثنين، ليصل مجموع الإصابات إلى 50 ألفًا و214، منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبرايرالماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 10 وفيات جديدة بزيادة 3 وفيات عن حصيلة يوم أمس الاثنين، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1689.

وأشار فوار إلى تعاف 127 مريضًا، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 35 ألفًا و307 حالات.