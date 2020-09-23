أعرب رضا عبدالعال المدير الفني لطنطا، عن استياءه بسبب احتساب أحمد العدوي حكم اللقاء الهدف الثالث للزمالك أمام فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وشهدت كرة الهدف الثالث جدلا تحكيميا، وذلك بسبب أن حكم اللقاء كان ينظم حائط صد لاعبي طنطا، وقام لاعبو الزمالك بلعب الكرة سريعا وسجلها إمام عاشور بنجاح.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات إذاعية: «الحكم كان ينظم الحائط في كرة الهدف الثالث، و"عشان الزمالك مشاها"، لو لطنطا كان عمل فيها عنتر بن شداد، وأعاد الكرة مجددا».

وأضاف:«لم يخوفني أي لاعب من الزمالك طوال الشوط الأول، ولم يكن هناك أي مصدر إزعاج حتى نزول بن شرقي، لأنه حرك الجانب الهجومي عقب نزوله».

وعلى جانب آخر أشار رضا عبدالعال إلى أن انتقاده إلى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، فني فقط، موضحا أنه لم يقل للاعبي فريقه "لا تشمتوا في طارق".