قررت الرابطة الإنجليزية المحترفة تأجيل مباراة توتنهام أمام ليتون أورينت، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية،وذلك بسبب حالات فيروس كورونا التي ضربت ليتون.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» فقد تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، مع غلق ملعب ومقر تدريبات فريق ليتون أورينت، وذلك بعد إجراء مسحة كورونا للاعبين.

ولا تلتزم أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزية بإجراء اختبارات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين أسبوعيًا هذا الموسم، كما هو الوضع مع أندية البريميرليج.

وينتظر توتنهام، خوض مباراة في مقدونيا بالدوري الأوروبي يوم الخميس، وبالتالي لا توجد مساحة كبيرة لإعادة جدولة تلك المباراة.