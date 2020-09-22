الجيش الفرنسي يشتري 313 عربة مدرعة من مجموعة شركات

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الثلاثاء تعاقد الجيش الفرنسي على شراء 313 عربة مدرعة من ثلاث شركات، حيث يشتري 271 عربة طراز جريفون مالتي و42 عربة جاجوار للاستطلاع والقتال من مجموعة تضم شركات نكستر وأركو وتاليس.

ومن المقرر دخول هذه العربات الخدمة خلال الفترة من 2022 إلى 2023، حيث جاء التعاقد عليها في إطار برنامج سكوربيون لتحديث مركبات وأنظمة القوات المسلحة الفرنسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة هي الأولى من نوعها منذ 2017 عندما تعاقد الجيش الفرنسي على شراء 319 مركبة طراز جريفون و20 مركبة جاجوار مدرعة.

ويستهدف الجيش الفرنسي شراء 1872 مركبة جريفون و300 مركبة جاجوار بحلول 2030 على أن يتم تسلم نصفها بحلول 2025.