مراكز أمريكية: غيرنا بالخطأ إرشاداتنا حول انتقال كورونا عبر الهواء

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ لتشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يظل متواجدا في الهواء لفترة أطول وينتقل إلى مسافة أبعد من مترين.

وبدلاً من ذلك ، تراجعت الوكالة الأمريكية التي تواجه مشاكل اليوم الاثنين، عن إرشاداتها السابقة، وركزت على انتقال الفيروس في المسافات القريبة.

وأضافت "لقد تم نشر نسخة مسودة للتغييرات المقترحة في التوصيات عن طريق الخطأ على الموقع الرسمي للوكالة .... تقوم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليا بتحديث توصياتها فيما يتعلق بانتقال الفيروس الذي يعرف رسميا باسم (سارس-كوف- 2)عبر الهواء.

وخلال مطلع الأسبوع ، تم تحديث موقع الوكالة على الإنترنت ليشير إلى أن هناك "أدلة متزايدة على أن قطرات الرذاذ والجسيمات المحمولة جواً يمكن أن تظل عالقة في الهواء ويمكن أن يستنشقها آخرون، فضلا عن أنها يمكن أن تنتقل لمسافات أطول".

وتواجه الوكالة ضغوطا بشأن تعاملها مع الوباء الذي أودى بحياة نحو 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.