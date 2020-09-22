نشرت الإعلامية هالة سرحان، إحدى الحلقات التي سجلتها مع الفنان الكبير سمير غانم، عبر حسابها على تويتر، وذلك عقب انتشار أخبار أفادت بتعرضه لوعكة صحية صعبة، وتم نقله على إثرها لإحدى المستشفيات لإجراء مجموعة من التحاليل.

وعلقت هالة سرحان على الفيديو: "أخف دم في الدنيا عملت مع سمير غانم أجمد كوميديان في الدنيا حلقات كثيرة كان دائما يدهشني بخفة الدم اللي محصلتش وسرعة البديهة الكوميدية ربنا يديله الصحة وينور ويتألق ويضحكنا ويفرح قلبنا".

الجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم حرص على نفي صحة الشائعات التي نالت منه وأكد أنه في مرحلة سنية تتطلب إجراءه لتحاليل من وقت لأخر للاطمئنان على صحته، وأنه بخير ومازح جمهوره كعادته وقال: "الحمل طلع كاذب".