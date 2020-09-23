السفير الألماني في ليبيا: ندعم إنهاء إقفال المنشآت النفطية

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا "أوليفر أوفتشا"، عن دعم بلاده لإنهاء إقفال الحقول والموانئ النفطية الليبية وتوفير الأمن المهني فيها، كجزء من ترتيب شامل وشفاف.



جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة في طرابلس.



وقال "أوفتشا"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "إن صنع الله أطلعه على الوضع الأمني في المواقع النفطية والرفع الجزئي للقوة القاهرة عنها".



وأفاد مكتب الإعلام بالمؤسسة أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق خطط مدروسة وضعها مستشارو ومختصو المؤسسة، وكذلك التعاون المشترك مع المانيا في مجال النفط والغاز.



من جهته، أكد صنع الله متابعة المؤسسة للأوضاع الأمنية بجميع المواقع النفطية التابعة لها تزامناً مع الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، لضمان سلامة العاملين والأصول.