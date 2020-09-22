 القبض على داعشي بحوزته 32 كتاباً نفيسا تعود لكنائس في نينوى فى العراق - بوابة الشروق
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القبض على داعشي بحوزته 32 كتاباً نفيسا تعود لكنائس في نينوى فى العراق

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 2:01 ص

أعلنت قيادة شرطة نينوى العراقية ،اليوم الاثنين، القبض على داعشي بحوزته 32 كتابا أثريا تعود لكنائس في محافظة نينوى .

وقال العقيد عبدلله علي إن معلومات استخباراتية أفادت عن تواجد عشرات الكتب التاريخية والاثرية التي تعود لكنائس نينوى في منزل الداعشي ,

وأضاف المسؤول ، أن"القوات الأمنية طوقت منزل الداعشي وتم اعتقاله في الحال بعد اعترافات أولية ومصادرة كافة الكتب المتواجدة بمنزله في أحد أحياء الساحل الأيمن بالموصل".

وأوضح أن"الكتب تعد من نفائس الكتب التي تعود للديانة المسيحية وتم الاستيلاء عليها إبان احتلال تنظيم داعش للمحافظة عام 2014.

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