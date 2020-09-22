الرئيس الصيني يؤكد: لا نسعى للدخول في حرب باردة جديدة

قال الرئيس الصيني شي جينبينج في كلمته عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب باردة جديدة.



وأضاف "الصين هي أكبر دولة نامية في العالم ، وهي دولة ملتزمة بالتنمية السلمية والمفتوحة والتعاونية والمشتركة.. ليس لدينا نية للقتال في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر في وقت سابق من حرب باردة بين بكين وواشنطن، بينما استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته لانتقاد الصين.



كما تحدث شي لتأييد التعددية وحماية النظام العالمي بوجود الأمم المتحدة في جوهره.



وقال إن "دفن المرء رأسه في الرمال مثل النعامة فى مواجهة العولمة الاقتصادية أو محاولة مقاومتها برمح دون كيشوت يتعارض مع اتجاه التاريخ".



وأضاف "العالم لن يعود أبدا إلى الانعزال ولا يمكن لأحد أن يقطع العلاقات بين الدول".