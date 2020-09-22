تحرك السباق النحو البيت الأبيض خطوة متقدمة مع بداية التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية، كذلك لم يتبق سوى أسابيع قليلة وينطلق التصويت العام، ويصبح الأمريكيون أمام خيارين إما التمديد للرئيس الحالي دونالد ترامب، أو خوض تجربة جديدة بمنح الثقة للمرشح الديموقراطي جو بايدن.

وتأتي استطلاعات الرأي من بين المحددات الهامة في العملية الانتخابية، لكن من الممكن أن يسير الواقع على عكس ما تشير إليه، وهو ما يتطلب انتباهًا دقيقًا من المرشحين ومناصريهم ليكونوا مستعدين لاحتمالات مختلفة.

وفي هذا السياق، يقول كريس جاكسون الخبير في استطلاعات الرأي، في تصريحات لمجلة "النيوزويك" الأمريكية، بأنه لا بد ألا تقع حملة بايدن في الخطأ الذي سبقته إليه حملة هيلاري كلينتون في الانتخابات، والتي ظهرت من خلال اطمئنان لنتائج استطلاع الرأي التي كانت تشير لتقدمها.

ويؤكد جاكسون، بأن هناك تلة من المصوتين المتأرجحين يجب النظر إليها دائما؛ لأنها هي التي تغير المسار في كل الأحيان.

ورغم أن الانتخابات الحالية أقل تقلباً من السابقة، حيث يوجد عدد أقل من الناخبين المترددين عن المرة السابقة على حد وصف باتريك موراي، مدير معهد استطلاعات الرأي بجامعة مونماوث، إلا أنه يؤكد على أن التوقع ليس سهلًا؛ لأن الحملات لا تسير على نفس المسار.

من جهة أخرى، سلط ماريو بروسارد، نائب رئيس الأبحاث في مجموعة الاستراتيجية العالمية، الضوء على إمكانية أن يكون التصويت المبكر أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ذلك، حيث يوجد وقت أقل للمواقف لتغيير عقول هؤلاء الناخبين.

وقال بروسارد إن هيلاري كلينتون وجو بايدن نوعان مختلفان تمامًا من المرشحين للرئاسة، مشيرًا إلى أن كلينتون تلقت انتقادات أكثر من بايدن في الفترة التي سبقت الانتخابات، لذا كان ترجيح فوزها لم يكن دقيقاً.