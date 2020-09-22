ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 14 سنة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 14 عاما.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الصادرة اليوم، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ما يعادل 6 ملايين مسكن سنويا، بعد قفزة هائلة بنسبة 7ر24 في المئة إلى ما يعادل 860ر5 مليون مسكن سنويا خلال تموز/يوليو الماضي، وجاء استمرار نمو المبيعات متفقا مع توقعات المحللين.

أدى استمرار ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى وصولها لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006.

وقال "لورانس يون" كبير خبراء الاقتصاد في "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" إن مبيعات المساكن تواصل إثارة الدهشة وهناك الكثير من المشترين المستعدين لدخول السوق.

وأضاف أنه من المحتمل استمرار نمو المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مع انخفاض أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري إلى حوالي 3% واستمرار تعافي سوق الوظائف في الولايات المتحدة.

وفى الوقت نفسه، اشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر11 في المئة شهريا إلى 6ر310 ألف دولار للمسكن، مقابل 8ر278 ألف دولار للمسكن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن المعروض في السوق بنهاية الشهر الماضي كان 49ر1 مليون مسكن بانخفاض نسبته 7ر0 في المئة عن نهاية الشهر السابق، وبانخفاض نسبته 6ر18 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لمعدلات المبيعات الحالية، فإن المعروض المتاح في السوق حاليا يكفي لتغطية الطلب لمدة 3 أشهر، في حين كان المعروض يكفي لتغطية الطلب لمدة 1ر3 شهرا خلال يوليو الماضي وكان يكفي 4 أشهر في أغسطس من العام الماضي.