محافظ أسوان: العمل بمنظومة واحدة بعيدا عن سياسة الجزر المنعزلة

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن العمل من خلال منظومة واحدة والتنسيق الجيد بين المحافظة والوزارات والجهات السياحية بعيداً عن سياسة الجزر المنعزلة، سيعمل على تكثيف وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية المطلوبة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة، بحضور مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة أسوان.

واستمع المحافظ إلى مقترحات وآراء المتخصصين للنهوض بالقطاع السياحى، موجهاً بأهمية المتابعة الجيدة لكل ما تم طرحه من تحديات وأفكار ورؤى جديدة لتحويل ذلك إلى مسئوليات محددة للجهات التى ستقوم بتنفيذها وعرض ما تم إنجازه فى الاجتماع المقبل وخاصة الاستعدادات الجارية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل يومى 21 و 22 من أكتوبر المقبل، حيث جارى التخطيط لتنظيم احتفالية عالمية بهذه المناسبة من أجل استثمارها للتسويق والترويج السياحى لزيادة المعدلات السياحية فى الفترة القادمة، وهو الذى يتوازى مع التنسيق لتنظيم الاحتفال بمرور 50 عاما على نقل معابد فيله والأسبوع الثقافى الإيطالى وأيضاً الاحتفال باليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.

وأشار عطية إلى أنه سيعقب ذلك الاحتفال بالعيد القومى والذى من المخطط أن يشهد افتتاح مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل، علاوة على عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين بأسوان على هامش الافتتاحات، لافتاً إلى أننا نسعى لوضع أسوان فى المكانة التى تتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها السياحية والإقتصادية والتنموية المختلفة وخاصة أنها من المقاصد الدولية التى تتمتع بتنوع المنتج السياحى الزاخر بالعديد من المزارات التى لم تدرج حتى الآن فى برنامج الحركة السياحية، ولذا سيتم التنسيق مع وزارة السياحية والأثار لرصف الطريق المؤدى إلى منطقة جبل السلسلة الأثرية، بجانب رفع كفاءة طريق أسوان / برنيس / مرسى علم وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى.

وأضاف أنه جارى إعداد مقايسة لإنشاء مرسى خاص بالمحافظة أمام قاعة عروس النيل بطول 50 مترا وبتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه من ضمن 5 مراسى سيتم تجهيزهم بمدينة أسوان.