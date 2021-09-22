3 نيابات تحقق في سرقة 30 صندوق جمع قمامة في الإسكندرية

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اختفاء 30 صندوق "حاوية" مُخصصين لنقل القمامة من شوارع المحافظة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالشوارع التي جرت فيها عملية السرقة لمعرفة سبب اختفائها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، 3 إخطارات من وحدات مباحث أقسام شرطة "أول العامرية، والدخيلة، وثالث المنتزه"، حول بلاغات باختفاء عدد من الحاويات المخصصة لجمع القمامة من الشوارع، والتابعة لشركة نهضة مصر، المسئولة عن أعمال النظافة في الثغر.

وكان أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بشركة نهضة مصر، أعلن في بيان صحفي، تحرير 3 محاضر أرقام 22408 لسنة 2021 جنح أول العامرية، و15525 لسنة 2021 جنح ثالث المنتزه، و27291 لسنة 2021 جنح الدخيلة.

وناشد الشركة الجهات الأمنية لسرعة ضبط المتهمين، خاصة وأن تكلفة الصندوق الواحد 5 آلاف جنيهًا، بقيمة إجمالية 150 ألف جنيهًا، مطالبة المواطنين بالتعاون معها للحفاظ على الحاويات، وعدم السماح لأي شخص بتحريكها، أو نقلها، والإبلاغ عن وقائع السرقة؛ حفاظًا على المال العام.