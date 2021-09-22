البيئة والتنمية المحلية تتابعان مستجدات منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

بحث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، وعدد من القيادات المعنية.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع، الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل، حيث تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات، تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم.

كما تم الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات، وتشمل (منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف.

وفيما يخص مصانع التدوير، فإنه جارى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثى بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.

وأكدت أنه يتم حالياً عقد اجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.

وتابعت أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، التي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز إطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة.

وأشارت إلى أنه يتم التوسع فى استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتى القوة العاملة والتضامن الاجتماعى، وفيما يخص حملات التوعية، تم تخصيص 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطنى لإدارة للمخلفات الصلبة؛ لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة في جميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وحل تلك المشكلة.

وأضاف أن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقا للجداول الزمنية التي تم وضعها، التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وقال إن الوزارة تتابع مع وزارة البيئة البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى محافظة القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسميا في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة.