تايوان تقدم طلبا للانضمام لاتفاق شراكة عبر المحيط الهادئ بعد الصين

قدمت تايوان طلبا للانضمام إلى صفقة تجارية لشراكة عبر المحيط الهادئ، بعد أيام قلائل من إرسال الصين طلبها للانضمام إلى الاتفاقية التي روجت لها الولايات المتحدة كوسيلة لعزل بكين وترسيخ الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

وأرسلت تايوان طلبها للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ إلى نيوزيلندا، وفقا لمصدرين مطلعين. وستعلن حكومة تايوان القرار صباح غد الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأبرمت تايوان بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع دولتين عضوين بالاتفاقية وهما نيوزيلندا وسنغافورة، وتعمل من أجل الانضمام إلى اتفاقية التجارة منذ سنوات، حيث جعلتها الرئيسة تساي إنج- ون هدفا رئيسيا لفترة ولايتها الأخيرة في المنصب.

ورغم ذلك، تعارض الصين أي تحرك للتعامل على نحو منفتح مع تايوان، مما سيزيد صعوبة المناقشات بين بكين وتايبيه والدول الـ 11 الأعضاء.

وقالت تساي في مقابلة الشهر الماضي إن العقبات الرئيسية أمام انضمام تايوان ستكون سياسية، حيث لا تربط بعض الدول الأعضاء علاقات دبلوماسية مع الجزيرة. ومع ذلك، قالت اليابان والدول الأخرى التي تربطها بتايوان علاقات وثيقة، إنها تدعم طلبها.