تايلاند تسجل 11 ألفا و252 إصابة جديدة و141 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التايلاندية 11 ألفا و252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و511 ألفا و357 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأربعاء - أنه خلال الفترة نفسها، تم تسجيل 141 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 15 ألفا و753 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي بلغت مليونا و366 ألفا و533 متعافيا منذ بدء الجائحة.