باكستان تسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

سجلت السلطات الصحية في باكستان 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و230 ألفاً و238 شخصاً.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفاً و374 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و140 ألفاً و917 متعافياً، بعد أن تماثلت 3261 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 61 ألفاً و947 شخصاً.