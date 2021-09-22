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قرار جديد من كارتيرون في معسكر الزمالك ببرج العرب

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 7:06 م

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريب الصباحي غدا الخميس على أن يكتفي الفريق بخوض التدريب المسائي فقط على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وأشاد المدير الفني للفريق الأبيض بمجهود اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، وأخطرهم بمنحهم راحة من التدريب الصباحي غدا.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كما عقد كارتيرون المدير جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج  تدريب اليوم، ومنح كارتيرون اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريب.

 


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