المرشح الاشتراكي لخلافة ميركل: الهجرة حظ كبير لألمانيا

أكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، اولاف شولتس، أهمية الهجرة بالنسبة للمجتمع الألماني.

وخلال وجوده في مركز أنشطة مدنية بحي إيرنفيلد متعدد الثقافات في مدينة كولونيا، غربي البلاد، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنه لأمر جدير بالملاحظة تماما أن ألمانيا واحدة من الدول التي تشهد حركة هجرة نشطة للغاية منذ عقود عديدة.

وأوضح وزير المالية الألماني أن بلاده شهدت حركة هجرة خلال العقود الأخيرة أكبر من نظيرتها في الولايات المتحدة وكندا، لكنه أشار إلى أن ألمانيا ظلت على مدار فترة طويلة ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة الواقعة.

ورأى شولتس أن الهجرة قدمت إسهاما كبيرا للرخاء الألماني في الأعوام الماضية، " ويجب القبول بهذا بداية كحقيقة ويجب أيضا القول إننا نستفيد من هذا وإن كل شيء لم يكن أبدا خاليا من المشاكل بالطبع، لكن يجب القول بادئ ذي بدء إنه لحظ كبير أن يأتي الكثير من الناس إلى ألمانيا ويقولوا /هذا بلد جيد للعيش فيه/، وأرى أننا يجب أن تكون لدينا هذه النظرة".

ونوه شولتس إلى أن متاحف الهجرة في هامبورج وبريمرهافن توضح أن ملايين الألمان هاجروا على مدار فترة طويلة إلى مناطق أخرى من العالم من أجل حياة أفضل.