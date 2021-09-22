محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية للمخططات الجديدة للمراكز والقرى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات النهائية للموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المخططات عقب اعتمادها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي التخطيط والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع تناول آخر إجراءات المخططات التفصيلية الجديدة، لمراكز وقرى المحافظة، وكذا مناقشة الملاحظات النهائية لوضع المخططات في الشكل الملائم بما يتوافق والشروط التي وضعتها الجهات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض الرؤية الشاملة للمخططات التفصيلية ومحاورها ومحدداتها لسرعة تنفيذ هذا الملف الهام على أرض الواقع تماشياً مع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأشار التوني إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية فنياً لـ4 مراكز، وهي إطسا وطامية وأبشواي وسنورس، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمركزي الفيوم ويوسف الصديق، على أن تنتهي جميع المخططات التفصيلية للمراكز والقرى بنهاية الشهر الجاري، هذا بجانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم خلال الموعد نفسه.
وأضاف أن محافظ الفيوم أكد أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى تعبر عن الواقع الفعلي للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئتي المساحة العسكرية والتخطيط العمراني، لافتاً إلى الانتهاء من عمليات الرفع المساحي، وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلي الأنسب لكل موقع، طبقاً للشروط قبل الوصول للمراحل النهائية لكل مخطط على حده.
وأوضح المحافظ أهمية تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يحافظ على حق الدولة، مشدداً على الانتهاء من كافة الملاحظات لخروج المخططات بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية التدقيق عند تخطيط شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الملف لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن تلك لمخططات تهدف إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع، وضرورة تكثيف ورش العمل وجلسات الحوار خلال تلك الفترة للخروج بالمخططات النهائية خلال الفترة الزمنية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي فيما بينها.