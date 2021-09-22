محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية للمخططات الجديدة للمراكز والقرى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات النهائية للموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المخططات عقب اعتمادها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي التخطيط والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع تناول آخر إجراءات المخططات التفصيلية الجديدة، لمراكز وقرى المحافظة، وكذا مناقشة الملاحظات النهائية لوضع المخططات في الشكل الملائم بما يتوافق والشروط التي وضعتها الجهات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض الرؤية الشاملة للمخططات التفصيلية ومحاورها ومحدداتها لسرعة تنفيذ هذا الملف الهام على أرض الواقع تماشياً مع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار التوني إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية فنياً لـ4 مراكز، وهي إطسا وطامية وأبشواي وسنورس، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمركزي الفيوم ويوسف الصديق، على أن تنتهي جميع المخططات التفصيلية للمراكز والقرى بنهاية الشهر الجاري، هذا بجانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم خلال الموعد نفسه.

وأضاف أن محافظ الفيوم أكد أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى تعبر عن الواقع الفعلي للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئتي المساحة العسكرية والتخطيط العمراني، لافتاً إلى الانتهاء من عمليات الرفع المساحي، وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلي الأنسب لكل موقع، طبقاً للشروط قبل الوصول للمراحل النهائية لكل مخطط على حده.

وأوضح المحافظ أهمية تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يحافظ على حق الدولة، مشدداً على الانتهاء من كافة الملاحظات لخروج المخططات بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية التدقيق عند تخطيط شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الملف لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن تلك لمخططات تهدف إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع، وضرورة تكثيف ورش العمل وجلسات الحوار خلال تلك الفترة للخروج بالمخططات النهائية خلال الفترة الزمنية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي فيما بينها.