 رصد مخالفتي تعد على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رصد مخالفتي تعد على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:57 ص

شن مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، حملة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة المخالفات في المهد.

وقال العميد عبد الله عاشور، رئيس مجلس المدينة، إنه تم رصد مخالفتان، الأولى عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد وسملات خرسانية على مساحة ٧٠٠ متر مربع بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة وتم إزالة التعدي بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.

وأضاف أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء بارتفاع ١متر على مساحة ١٧٥ متر مربع بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

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